Tottenham | UFFICIALE | Lloris a Los Angeles

Commenta per primo Il club statunitense del Los Angeles FC ha ingaggiato il 37enne portiere francese Hugo Lloris , che arriva a titolo definitivo dale ha firmato un contratto fino a dicembre 2024 con opzione per il 2025 e il 2026.Come rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, al club di Villa Rostan sta per giungere la prima offertadel: Dragusin ha già prestato il proprio consenso al trasferimento in ...Ora è ufficiale: Hugo Lloris lascia il Tottenham. Il portiere francese si trasferirà in MLS al Los Angeles FC, dopo 447 presenze tra tutte le competizioni con gli Spurs. Possiamo confermare che Hugo ...L'esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X ha parlato di Radu Dragusin, che sembra sempre più vicino al Tottenham.