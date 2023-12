Tottenham | Pochettino | «Palmer ha le capacità e il potenziale per avvicinarsi al livello di Di Maria»

LONDRA (INGHILTERRA) - Prima sconfitta in campionato per il Tottenham , che nel posticipo dell'11ª giornata di Premier League va subito in vantaggio ... (247.libero)

Mauricionon ha ancora trovato la ricetta giusta per riportare in alto il Chelsea. I ... la striscia vincente dei Toffees si è interrotta nel fine settimana con il. Per il club di ...... terza posizione per l'Aston Villa a quota 39 punti e in quarta posizione si trova ilcon ... Allenatore:M.. CRYSTAL PALACE: Henderson D., Clyne N., Andersen J., Guehi M., Mitchell ...In vista del match contro il Newcastle valido per i quarti di finale di Coppa di Lega, il tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza.