Tottenham | accordo per Lloris | vola in MLS

L'Bonucci si era proposto alla Roma e aveva trovato uncon Tiago Pinto. Col ... I Friedkin guardano in Premier League dove Mou sogna Dier del. Più percorribili sono le strade ...... Demiral, Scalvini) sono piuttosto onerosi; Dragusin per esempio lo sta cercando anche il... A questo punto Zanoli sarebbe libero di andare al Genoa che è già d'con il calciatore e lo ...Il Los Angeles FC continua a pensare in grande. L'ex squadra di Chiellini, vicecampione MLS 2023 dopo aver conquistato il titolo nel 2022, è ...La Juventus ha messo gli occhi sul talento danese Hojbjerg, ma la strada per il suo acquisto non sembra semplice.