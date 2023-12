Torino | Seck non convocato per la Coppa d'Africa

"Ho sentito che vai a dire in giro cose cattive su di me, se lo fai giuro che ti ammazzo". E ancora: "So che hai raccontato delle... (calciomercato)

Ha perso il Torino. La vera sconfitta di ieri non è stata quella subita per mano del Bologna, la vera sconfitta è andata in onda... (calciomercato)

Per provare a strapparlo alla concorrenza ilè pronto a mettere sul piatto due giocatori come contropartite tecniche: Luca Gemello e Demba. Entrambi hanno bisogno di giocare con maggiore ...Juric toglie Tameze per. Italiano fa uscire Ikonè per Sottil e Bonaventura per Quarta. Sottil ha un buon pallone ma calcia alto Sono cinque i minuti di recupero. Ilci prova, la ...C'era anche Demba Seck tra i preconvocati del Senegal per Coppa d'Africa ma l'attaccante del Torino non è stato inserito nella lista dei venticinque giocatori che parteciperanno alla manifestazione.Il confronto tra i due allenatori premia il tecnico della Fiorentina. Le sostituzioni di Juric sono quasi obbligate ma i subentrati steccano ...