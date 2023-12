Top e flop del 2023 | i programmi tv promossi e bocciati dell’anno

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 30 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ilè praticamente giunto al termine e dunque anche per noi è arrivato il tradizionale momentonel quale tiriamo le somme suitop etra quelli andati in onda negli ultimi 365 giorni in Italia. Dai reality ai talent show, passando per i contenitori di infotainment e le fiction di maggiore successo; senza dimenticarci di tutti quei prodotti audiovisivi lanciati dai colossi come Paramount+, Netflix, Prime Video, Sky e WarnerBros. Discovery. Insomma, la nostra lente di ingrandimento non si è mai persa nessun passaggio e ...