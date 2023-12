Tom Wilkinson morto | l’attore di Full Monty | Shakespeare In Love e Michael Clayton aveva 75 anni

(Di sabato 30 dicembre 2023) Una carriera lunga e prestigiosa, con sei nomination ai Bafta (e una vittoria), due nomination agli Oscar e nomination e vittoria di un Emmy.britco Tom, 75, èe tutti non possono che pensare a uno delle commedie più brillanti della fine degli’90: Thecon operai in bolletta che si risollevano organizzando spogliarelli.era stato nel cast di altri importanti film comeIn, The Best Exotic Marigold Hotel,. La notizia dell’improvvisa scomparsa è stata data dalla famiglia.era stato nominato all’Oscar come miglior attore per il film drammatico del 2001 ...

