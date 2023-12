Tom Wilkinson | morto l’attore di Full Monty e Shakespeare in Love

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tom, attore britannico noto al grande pubblico per i ruoli inin, èimprovvisamente sabato 30 dicembre 2023; ad annunciarlo, la famiglia, attraverso uno scarno comunicato ufficiale, nel quale non si menziona la causa del decesso La famiglia di Tomannuncia l’improvvisa scomparsa del loro caro, avvenuta nella giornata di sabato 30 dicembre, e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento di dolore, nato a Leeds nel 1948, entrò a far parte del mondo della recitazione sin da giovanissimo, quando a 18 anni ottenne il suo primo ruolo in un piccolo spettacolo teatrale. Nel 1986, sul set della serie britannica First Among Equals,conosce Diana Hardcastle; ...

(Adnkronos) – E’ morto all’età di 75 anni l’ attore brit anni co Tom Wilkinson famoso per il suo ruolo in ‘ Full Monty ’ e per essere stato candidato ... (giornaledellumbria)

È morto l'attore britannico. Diventato celebre per il suo ruolo in Full Monty, aveva vinto un Bafta ed era stato nominato due volte agli Oscar. La storia Era nato a Wharfedale, il 5 febbraio 1948 da una famiglia ...Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa del grande attore britannico, celebre per i suoi ruoli in film come Full Monty , Shakespeare In Love , Marigold Hotel. È morto improvvisamente all'età di 75 anni. A darne notizia la Bbc , che ha diffuso il ...Il mondo del cinema piange la scomparsa di Tom Wilkinson. Il celebre attore di Full Monty si è spento all'età di 75 anni.L’industria cinematografica è in lutto per la scomparsa di Tom Wilkinson, attore britannico dal talento eccezionale, scomparso all’età di 75 anni. La sua carriera, impreziosita da oltre 130 film, ha ...