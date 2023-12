Tom Wilkinson | morto l’amato attore di Full Monty a 75 anni

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’Tomè deceduto all’età di 75, lasciandosi alle spalle una filmografia enorme e un lascito potente. Aveva recitato in, Shakespeare in Love, Marigold Hotel, Batman Begins e molti altri. Nato il 5 Febbraio 1948, è venuto a mancare proprio oggi, il 30 Dicembre 2023, ed è stata la BBC a dare la notizia in serata. Con un comunicato del suo agente, sotto richiesta della famiglia, è stato annunciata la morte dell’britco Tom: “È con grande tristezza che la famiglia di Tomannuncia che èimprovvisamente a casa il 30 dicembre. Sua moglie e la sua famiglia erano al suo fianco. La famiglia chiede privacy in questo momento”è venuto a ...

