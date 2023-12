Tom Wilkinson | addio a un gigante del cinema

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’industriatografica è in lutto per la scomparsa di Tom, attore britannico dal talento eccezionale, scomparso all’età di 75 anni. La sua carriera, impreziosita da oltre 130 film, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del, spaziando tra generi diversi e conquistando pubblico e critica a livello globale., nato a Wharfedale il 5 febbraio 1948, in una famiglia di contadini, trovò la sua vocazione nella recitazione, formandosi presso la Royal Academy of Dramatic Art (Rada). Il suo debutto avvenne a metà degli anni ’80 nella miniserie “First Among Equals“, dove incontrò anche la futura moglie, Diana Hardcastle. Tra i suoi ruoli più celebri si annoverano performance in film come “Full Monty“, “Shakespeare In Love“, “Marigold Hotel“, e “La ragazza con l’orecchino di perla“. ...

