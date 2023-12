Tiago Pinto | ' Renato Sanches è il mio pupillo' E su Bonucci

TORINO - "Da portoghese e straniero non mi permetto di criticare chi è stato democraticamente eletto, da uomo di calcio dico che è un errore molto grande" . Le parole e il pensiero di, general manager della Roma , sul tema del Decreto Crescita prima della partita contro la Juventus ai microfoni di Dazn. "Basta guardare quello che abbiamo fatto come serie A negli ultimi ...Commenta per primo Il General Manager della Roma ,, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Juventus: 'Sul tema del difensore ho tanti difetti, dico sempre la verità e sono sempre molto chiaro. Vero è che abbiamo bisogno di un ...Torino, 30 dic. - (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di un difensore centrale, lo sappiamo da tempo. Stiamo lavorando ma abbiamo un settlement agreement da rispettare, un bilancio trasferimenti. Una lista ...Torino, 30 dic. - (Adnkronos) - "Come portoghese, da straniero, non mi permetto di criticare le decisioni di chi è stato eletto per fare il meglio per il proprio paese. Come uomo di calcio secondo me ...