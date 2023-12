Terribile schianto sulla Trani-Corato | due morti e tre feriti | tra cui due bimbi

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale avvenuto ieri serastrada che collega, in provincia di Bari. A perdere la vita i conducenti di due automobili, rispettivamente di 37 e 82 anni che si sono scontrate in modo violento. A bordo della prima auto viaggiava la moglie della vittima più giovane, pure lei di 37 anni, il figlio della coppia e un nipote, rispettivamente di 1 e 6 anni che sono rimasti. Coinvolta una terza vettura che sopraggiungeva i cui occupanti hanno riportato lievi contusioni. L'articolo proviene da Italia Sera.

