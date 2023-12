Terremoto fortissimo | scossa di magnitudo 6 3 | la zona colpita

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’Indonesia è statada un potentedi6.3 sulla scala Richter questa mattina, sabato 30 dicembre 2023, come confermato dall’Agenzia di meteorologia, climatologia e geofisica del paese. L’evento sismico ha scosso la popolazione nella mattinata, segnalando la continua vulnerabilità dell’Indonesia ai terremoti. L’Indonesia, situata nell’anello di fuoco del Pacifico, è notoriamente soggetta a frequenti e potenti terremoti. Questa regione è caratterizzata da un’intensa attività tettonica dovuta al movimento delle placche tectoniche, in particolare la placca Indo-Australiana che si scontra e si immerge sotto la placca Eurasiatica. Questi movimenti causano frequenti terremoti e talvolta tsunami. Undi6.3 può causare danni significativi, soprattutto in aree ...