Terni | rapina un negozio con l' accetta | i genitori lo fanno arrestare

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il 25enne, ora arrestato, è riuscito a impossessarsi di circa 500 euro (spesi in alcol e droga). I suoihanno riconosciuto la bici abbandonata e hanno avvertito la polizia

...bicicletta abbandonata e poco dopo è arrivata in questura una telefonata che è sicuramente servita a dare una svolta alle indagini che - con il coordinamento della Procura della Repubblica di- ...con l'accetta nel negozio: i genitori fanno arrestare il figlio Potrebbe anche interessarti IL FISCHIO, TAVOLI E POST PRIMARIEÈ quanto accaduto a Terni, dove un ragazzo - che in precedenza si era reso ... polizia di aver riconosciuto il mezzo con cui il proprio figlio aveva compiuto una rapina richiede senza alcun dubbio ...Aveva colpito in un negozio di Borgo Bovio. E' un 25enne incensurato, con problemi di tossicodipendenza, individuato dalla polizia grazie all'aiuto dei genitori ...