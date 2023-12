Tennis | United Cup Vittorie per Olanda e Cina

Alla "Ken Rosewall Arena" di Sydney Italia Germania nella seconda giornata dellaCup 2024 , il torneo per nazioni a squadre miste che proseguirà fino al 7 gennaio in due sedi - a Perth ("RAC Arena") e Sydney - , trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Nel primo ......Ruud e Ulrikke Eikeri ROMA - Vittorie per Olanda e Cina nellaCup, manifestazione a squadre per Nazioni che si disputa fra Perth e Sidney fino al 7 gennaio e che apre l'annata 2024 del...Sorride all'Italia il singolare femminile tie del Gruppo D della United Cup 2024 di tennis tra Italia e Germania: alla Ken Rosewall Arena di Sydney, Jasmine Paolini supera per 6-4 7-5 la tedesca Angel ...Alla “Ken Rosewall Arena” di Sydney Italia Germania nella seconda giornata della United Cup 2024, il torneo per nazioni a squadre miste che proseguirà fino al 7 gennaio in due sedi - a Perth (“RAC ...