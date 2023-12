Tennis | Dominic Thiem fermato da un serpente super velenoso! Cos’è successo a Brisbane e il match interrotto

(Di sabato 30 dicembre 2023)ha dovuto fare i conti con uno dei serpenti più velenosi al mondo: il temibilissimobruno orientale (Pseudonaja textilis). Un incontro ravvicinato tra ilta austriaco e il brutale rettile nel corso di undi qualificazione del torneo ATP 250 di. Sul cemento della località australiana l’animale ha fatto capolino mentre il vincitore degli US Open 2020 stava fronteggiando il padrone di casa James McCabe. Il gioco è statoquando il rettile è stato visto pericolosamente vicino a un raccattapalle. Una situazione da non sottovalutare perché questa specie miete diverse vittime ogni anno in Australia. McCabe era in vantaggio per 6-2, 5-3 e 40-0, ma alla ripresa del giocoha annullato tre ...

L'austriaco Thiem è poi riuscito a districarsi da una situazione complicata, annullando tre match point. Un esemplare di serpente bruno orientale, tra le più velenose al mondo, ha imposto la sospensione della partita.