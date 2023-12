Tendenze capelli donna per il 2024 | dal bob minimalista al kitty cut

(Di sabato 30 dicembre 2023) La fine del 2023 ha visto dominare il butterfly cut ed il wolf cut ma ilsi prepara ad accogliere delle nuoveper quanto riguarda ial femminile. Nello specifico a contendersi la corona del taglio più amato saranno il bob, corto o medio, e il nuovissimocut. Tra di loro s’inserisce l’utilizzo della frangia che, anno dopo anno, sembra essere sempre un must. In modo particolare ad attrarre la curiosità è proprio ilcut che, stando al suo nome, sembra trarre ispirazione sempre dal mondo animale. In sostanza si tratta di un taglio a metà strada tra il Rachel e il bob. Questo, infatti, è più corto dello stile portato in voga da Jennifer Aniston negli anni novanta e più lungo del classico bob. Il suo scopo è quello di conferire struttura e ...

Il report Pinterest Predicts 2024 Torna per svelare in anteprima quelle che saranno le prossime tendenze beauty . Dagli anni ’60 Torna il trucco blu, ... (iodonna)

Benedetta Parodi con il caschetto con frangia:inverno 2024 Il caschetto di Benedetta Parodi tra leinverno 2024 Benedetta Parodi è una delle giornaliste, conduttrici e chef più apprezzate dal pubblico italiano. ...Le persone con allergie oallergiche o con una pelle molto sensibile, dovrebbero evitare ... sulla facilità nel pettinare ibagnati, la morbidezza, la lucentezza e l'aspetto dei ...Il taglio destinato a diventare il must del 2024 Si chiama kitty cut ed è una rivisitazione in chiave “felina” del classico bob: ecco ...Da genere musicale a stile di molti, i cantanti l’hanno reso appetibile. E non più indipendente. Replicarlo nella vita vera non è neanche difficile, vediamo come ...