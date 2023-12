Taranto | un bambino di 10 anni perde tre dita per l' esplosione di un petardo

...arrivano a poche ore dalla notizia di un ennesimo incidente in cui il 28 dicembre è rimasto gravemente ferito undi dieci anni che ha perso tre dita. Succede in provincia di; il ...Undi dieci anni in provincia diha perso il pollice della mano sinistra e due dita della mano destra per l'improvvisa esplosione di un petardo artigianale che aveva acquistato poco prima ...Ha perso tre dita un bambino di dieci anni in provincia di Taranto per l’improvvisa esplosione di un petardo artigianale che aveva acquistato poco prima da una donna che è stata rintracciata e ...Un bambino di dieci anni ha perso tre dita per l'improvvisa esplosione di un petardo artigianale in provincia di Taranto. Lo aveva acquistato poco prima da una donna, rintracciata e denunciata ...