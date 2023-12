Taranto | il bilancio della Polizia di Stato tra sequestri | arresti e tutela delle donne vittime di violenza

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 30 dicembre 2023) E’un anno intenso il 2023 per gli uomini e lediQuestura di, guidati dal Questore Massimo Gambino e dai suoi funzionari. Un anno di intense attività che hanno visto come sempre, quotidianamente, poliziotti e poliziotte impegnati su più fronti per ladell’ordine esicurezza dei cittadini. Dal 1° gennaio al 29 dicembre 2023 sono stati effettuati 21.901 controlli sul territorio con 172.218 persone controllate, 59.088 veicoli controllati e 5.145 relative contravvenzioni elevate per violazione del codicestrada. In questi ambiti sono state ritirate 196 patenti e sequestrati 385 veicoli. Nel corso dell’anno sono state altresì arrestate 382 persone, ...