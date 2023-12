Taranto | bimbo perde tre dita per l' esplosione di un petardo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Un bambino di dieci anni in provincia diha perso il pollice della mano sinistra e duedella mano destra per l'improvvisadi unartigianale che aveva acquistato poco prima da una donna che è stata rintracciata e denunciata. È accaduto nella tarda serata del 28 dicembre. Il bambino, portato inizialmente all'ospedale Santissima Annunziata di, è stato poi trasportato al Policlinico di Bari dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia plastica e ricostruttiva. Nell'abitazione della donna sono stati ritrovati altri fuochi d'artificio detenuti illecitamente.

