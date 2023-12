Tanti nuovi dischi in arrivo nel 2024

(Di sabato 30 dicembre 2023) MILANO – Alla vigilia del nuovo anno anticipiamo alcune delle novità previste nei prossimi mesi. In questo periodo riparte la macchina della musica italiana per risvegliare il mercato del cd e del vinile; inAdriano Celentano, Biagio Antonacci, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Mahmood, Negramaro, Il Volo, The Kolors, Fedez, Francesca Michielin, Max Gazzè, Morgan, Subsonica, Raf. Ancora una volta sarà naturalmente il festival di Sanremo, quest’anno targato ancora Amadeus, a movimentare le uscite italiane del primo semestre. Adriano Celentano ha già pronto il nuovo album di maestria come solo lui sa fare, sempre contro corrente, ma aspetta il ritorno sul piccolo schermo con un programma dal titolo provvisorio “Il conduttore”. Anticipato dal singolo “A cena con gli Dei” Biagio Antonacci torna il 12 gennaio con il suo nuovo ...

tanti i titoli in arrivo su Disney+ che con ferma quelli che debutteranno in esclusiva sulla piattaforma in Italia in prossimo anno. Disney+ ha ... (2anews)

Parte il 12 dicembre Music for the planet , la campagna che vede la cantante Elisa al fianco di Legambiente per mettere a dimore nuovi alberi in ... (funweek)

... si tratta di una ristrutturazione importante, conaccorgimenti in più rispetto a una nuova ... come imarciapiedi in via della Repubblica e via Bartoli. E poi bisogna fare attenzione ad ...momenti insieme ai loro figli, sempre più protagonisti anche della vita pubblica della ... Il 2024 sarà un anno dicambiamenti per la royal family Articoli più letti Roberto Bolle e l'..."Il cinema è in ripresa, i risultati degli ultimi mesi stanno dando segnali più che positivi, il pubblico, tra i quali molti giovani, ha ripreso a frequentare ...Il racconto di questo 2023 al Canile Stefano Cerni di Rimini – gestito dalla cooperativa Cento Fiori – si snoda attraverso un intricato intreccio di storie di speranza, riscatto e amore senza riserve ...