Taglio Irpef e cuneo | il miraggio di Leo sulle risorse per rifinanziarli | “Conto su concordato e minimum tax” Ma daranno solo 1 miliardo | ne servono 15

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il viceministro dell’Economia con delega al fisco Maurizio Leo ha il dono dell’ottimismo. Tanto da ritenere evidentemente del tutto sbagliate per difetto le stime messe a punto dal suo stesso dicastero riguardo ai risultati delle nuove misure di “collaborazione tra fisco e contribuente” varate dal governo negli ultimi mesi. Non si spiega altrimenti la convinzione, espressa in un’intervista al Corriere a valle del sì alla riforma (a tempo) dell’, che la strada per replicare anche nel 2025 l’accorpamento delle prime due aliquote e ildelfiscale per i redditi fino a 35mila euro sia in discesa. Grazie alleche arriveranno dapreventivo biennale per gli autonomi, cooperative compliance allargata per le imprese e globaltax. Oltre che dalla ...