Tabellone WTA Brisbane 2024 | tris d’azzurre al via | Aryna Sabalenka alla testa del seeding

(Di sabato 30 dicembre 2023) Primo WTA 500 della stagione direttamente al via del, ed è ache s’inaugura la serie. Ormai dal 2009 si gioca in questo che è stato spesso terreno di caccia per le big, da Victoria Azarenka a Kim Clijsters, da Serena Williams a Maria Sharapova per finire con la tre volte vincitrice Karolina Pliskova. Si torna qui per la prima volta dal 2020. Sono tre le italiane al via del torneo e per una di loro, Lucia Bronzetti, la strada è forse la più dura possibile. Non già per il primo turno, contro l’americana Ashlyn Krueger (che, però, l’ha già battuta in tre set poche settimane fa a Pechino), ma perché all’orizzonte c’è la numero 2 mondiale, la bielorussa, vera protagonista di questo evento in assoluto.WTA Auckland: subito Wozniacki-Svitolina, ...

