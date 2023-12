Supercoppa di Turchia | Fenerbahce e Galatasaray si rifiutano di scendere in campo | la ricostruzione

E’ caos nel calcio turco per la decisione congiunta di Galatasaray e Fenerbahce di non disputare la Supercoppa di Turchia in programma oggi a ... (sportface)

Supercoppa di Turchia , rinviata la finale della competizione: ecco perchè le due squadre non si sono presentate Caos per la finale della ... (calcionews24)

Ieri sera all'Al - Awwal Park di Riad, alle 18:30 ora italiana, era in programma laditra Fenerbahce e Galatasaray: uno dei tanti eventi del ricchissimo calendario di Riyadh ...Le due squadre di calcio più prestigiose di Istanbul, Galatasaray e Fenerbahçe, si sono rifiutate di scendere in campo nella sfida per ladiche era in programma a Riyadh, venerdì ...(ANSA) - ROMA, 29 DIC - La Supercoppa turca tra Fenerbahce e Galatasaray, in programma oggi a Riyad è stata rinviata a data da destinarsi. Al culmine di tensioni tra la Turchia e le autorità arabe le ...La Supercoppa turca tra Fenerbahce e Galatasaray, in programma oggi a Riyad è stata rinviata a data da destinarsi. Al culmine di tensioni tra la Turchia e le ...