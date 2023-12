Sulmona | Decessi in Calo ma la Minaccia dello Spopolamento si Aggrava

Servirà l'autopsia per accertare le cause della morte delle due sorelle e capire se isono ... in Valle Peligna, a pochi passi da, ed era molto riservata; senza figli aveva una nipote a ...Cronaca L'Aquila - 30/12/2023 15:51 - Nel contesto di un'allarmante tendenza allo spopolamento, Sulmona combatte una dura battaglia demografica. Secondo le previsioni ufficiali, ...PESCARA- L’Abruzzo è primo in Italia per incidenza dei casi di Covid. Lo rileva il Centro precisando che il numero dei morti che resta alto anche nell’ultima settimana di monitoraggio che va da saba ...