Sulle commesse Anas pressing Pd-M5s Ma l' Aula non è nell' agenda di Salvini

(Di sabato 30 dicembre 2023) AGI - Quello delleche ha portato agli arresti domiciliari Tommaso Verdini, figlio dell'ex senatore di Forza Italia Denis, è già un caso politico. Un pezzo dell'opposizione chiede infatti al ministro delle Infrastrutture, Matteo, di fare chiarezza sui rapporti con Inver, la società di Verdini coinvolta'inchiesta. Una informativa in, però, non èdel ministro Matteo. Fonti della Lega confermano la posizione del vicepremier respingendo, così, anche alcrescente di una parte dell'opposizione sull'inchiesta delle. Per il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, il governo "non può fare spallucce" davanti alle "ombre sulla ...

Il caos legato al calcio scommesse è sbarcato anche in Serie B ed in Serie B, con alcuni ex giocatori del Benevento , Coda, Forte e Letizia, e con ... (sportface)

Fonti vicine al vicepremier leghista confermano quanto già era trapelato ieri di fronte alle richieste di informativa urgente arrivate dall'opposizione per l'inchiestaANAS che vede ..."Il M5S vuole perennemente trasformare il Parlamento in un tribunale del popolo. AncheAnas, sono bastate due paginate di giornali e subito è partita la caccia alle teste da 'colpire'. Il Pd naturalmente si è accodato, come gli capita spesso quando c'è da issare la ...ROMA - La richiesta delle opposizioni a Salvini di un'informativa in Parlamento per le indagini sulle commesse Anas "è pretestuosa. Tutti dicono che ...75' Due cambi Juve: fuori Kostic, dentro Iling. Fuori anche Vlahovic, dentro Milik. 74' Secondo cambio per Mourinho: esce Paredes, ammonito, dentro El Shaarawy. Fischi per ...