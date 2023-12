Subsonica | esce il singolo “Mattino di luce”

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 30 dicembre 2023) TORINO – È uscito “di”, il nuovodei, accompagnato da un videoclip. Il brano è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali e anticipa il decimo album in studio “Realtà Aumentata”, in uscita il 12 gennaio 2024. “di” parla della necessità di una trasformazione: da una condizione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “Due note soltanto”, il nuovodi Le rose e il deserto Puritano e Brusco ripartono dal “Rock ‘n roll” “Gli sbagli che fai”, in arrivo un nuovoper Vasco Rossi Elodie torna con “A fari spenti” “Gratis”, il nuovoche vede il ritorno di Viola Valentino Michele ...