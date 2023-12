Studente straniero bocciato agli esami “di riparazione” | la scuola non ha predisposto un PDP per stranieri Bocciatura legittima? Ecco cosa hanno detto i giudici

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il Liceo deve applicare le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione alunni", cioè le disposizioni in tema di alunni svantaggiati di qualsiasi estrazione e nazionalità, prevedendo interventi personalizzati diretti a colmare le lacune e a rafforzare le competenze, di modo da consentire agevolmente l'ammissione all'a.s., e il superamento con votazioni quantomeno di sufficienza dello stesso a.s., con conseguente successiva ammissione, se le condizioni predette si realizzeranno secondo la valutazione rimessaorgani scolastici, alla successiva classe. Lo ha statuito, con la Sentenza dell'11 dicembre 2023, la III Sezione Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.