Statali in smart working | c?è la norma salva-fragili Chi ne ha diritto

Le procedure selettive 2023/24 sono di tipo "", scrive Orizzonte Scuola. Per la prova ...dei posti del 30% per i candidati con tre anni di servizio negli ultimi dieci nelle scuole, di ...Le procedure selettive 2023/24 sono di tipo "", scrive Orizzonte Scuola. Per la prova ...dei posti del 30% per i candidati con tre anni di servizio negli ultimi dieci nelle scuole, di ...Cento euro in più in busta paga, mentre ai dipendenti pubblici andranno 8 miliardi in 2 anni. Gli sgravi sui contributi per le nuove assunzioni e i finanziamenti alla Sanità e al ponte sullo Stretto ...La nuova pubblicità della Fiat celebra il legame con gli italiani e annuncia il nuovo bonus tricolore fiat che potenzia i contributi statali ...