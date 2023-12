Stadio Franchi | coordinatore Italia Viva | “Operazione stadio sta per rivelarsi un clamoroso boomerang”

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) Proseguono le polemiche sulla situazione inerenti i lavori riguardanti lodi Firenze. “Lo avevamo detto che saremo andati a sbattere contro un muro. Non siamo stati ascoltati, e le parole di Joe Barone confermano che avevamo ragione: l’sta perunper Firenze, per la Fiorentina e per i suoi tifosi”. Lo afferma Francesco Grazzini,fiorentino di. “Si stanno per avviare i lavori di un’opera senza avere tutto il denaro necessario, mancherebbero circa cento milioni, senza avere certezze sui tempi e soprattutto senza sapere dove la squadra giocherà nei prossimi anni. È paradossale che nel momento in cui ...