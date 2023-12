Sport in lutto | è morta una leggenda della Formula 1

Il mondo del basket è in lutto per la scomparsa di Garly Sojo, talentuoso giocatore venezuelano e membro della squadra nazionale, deceduto all’età ... (thesocialpost)

Tragedia nel mondo del pugilato italiano . La boxe è in lutto per la morte del giovane talento Simone Glorioso. Quattro giorni fa, alla vigilia di ... (caffeinamagazine)

Il mondo del motorsport è inper la prematura perdita di Gil de Ferran , ex pilota brasiliano e consulente della McLaren, scomparso tragicamente a 56 anni. La notizia della sua morte ha scosso l'intera comunità delle corse ...Grande appassionato di calcio (peraltro praticato in gioventù) Domenico è stato un interista sfegatato (iscritto all'Inter club Canizzano) e in passato ha svolto il ruolo di accompagnatore nel ...Il brasiliano aveva 56 anni. Si è sentito male mentre era in pista, insieme al figlio. Inutili i tentativi di soccorrerlo ...Il due volte campione della Champ Car, vincitore della Indy 500 nel 2003, è stato stroncato da un attacco di cuore: aveva solo 56 anni.