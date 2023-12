Spoiler Gf Greta Rossetti svela cos’ha capito di Mirko

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 30 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni eGF, Diretta 30 dicembre 2023:torna a parlare diBrunetti. Cosa dice a Monia la giovane modella?GF, PUNTATA 30 DICEMBRE 2023: LE PAROLE DISUBRUNETTI- Parlando della sua vecchia fiamma,, ha dichiarato: “Io non sono una a cui piace stare single, da sola, divertirsi… però sentivo che avevo bisogno di ritrovare la mia serenità, a me piace sempre condividere tutto con una persona e per ...