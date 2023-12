(Di sabato 30 dicembre 2023) Un mese fa, un 25molto diverso da quelli venutiha colmato le piazze del Paese, trasfigurandole in maree umane che mai avremmo detto. Una sorta di miracolo collettivo, perché non si erano mai viste moltitudini sfilare in nome di una donna uccisa dal suo ex e in nome delle tantissime finite come lei, e perché quelli che sino a quel momento si erano tenuti fuori – gli uomini – quel giorno, invece, avevano voluto essere proprio lì, insieme. Uomini chiamati dalle parole di un padre che diceva una cosa evidente, in fondo: lasulle donne è un problema che chiama in causa gli uomini, tutti gli uomini. ...

Dopo la conferma ufficiale della città scelta per l'evento, la Calabria ha avuto una grandepunto di vista turistico e le località per intrattenere gli avventori di certo non mancano. ...... un vero e proprio Manifesto per Mirandola 2024: unaulteriore per far emergere dalla ... abbiamo bisogno di una amministrazione in grado di cambiare passo, di uscirelocalismo in cui è stata ...Züleyha è in viaggio con Mehmet per incontrare Hülya, l'ex di Demir che ha rischiato di morire proprio a causa sua ...GENOVA - Il nostro opinionista ed ex arbitro internazionale Graziano Cesari non ha dubbi su fare giustizia sul gol dell’1-0 segnato dall’Inter con Arnautovic: “C’è una chiara spinta su Strootman da ...