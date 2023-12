Spacciava droga in piazza Bellini | 26enne arrestato dai Falchi

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSorpreso a cederein, nella zona della movida di Napoli, un ventiseienne è statodaidella Squadra Mobile. Gli agenti hanno notato il giovane mentre cedeva qualcosa ad alcuni ragazzi, in cambio di denaro. Sono quindi intervenuti e lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di 19 bustine di marijuana del peso di 19 grammi e di 35 euro, ritenuto provento dello spaccio. Il, di origini gambiane e con precedenti di polizia, anche specifici, è statoper detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Fiumicino – Si fingeva un lavavetri abusivo per spacciare droga : questo lo stratagemma messo a punto per non destare sospetti. L’uomo è accusato di ... (ilfaroonline)

E’ finito in manette un Pusher che si fingeva un lavavetri abusivo per spacciare droga ai tassisti e Ncc di Fiumicino durante la stagione turistica ... (free)

... l'appoggio per pesare lae divide gli spacciatori dai clienti. Gli agenti michiati tra i tossicodipendenti si sono avvicinati alla postazione dove sie hanno bloccato l'attività del ...... il qualenel suo appartamento Sequestrate una cinquantina di dosi di cocaina TARANTO - ... con specifici precedenti in materia, aveva ripreso l'illecita attività avendo come base il suo ...In centro città Un quarantenne sorpreso con un chilo di droga sintetica. Lo stupefacente arrivava dall’Olanda Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del d ...I carabinieri si sono insospettiti per la guida del giovane. La perquisizione è poi proseguita a casa del ragazzo, dove sono stati trovati altri stupefacenti e due bilancini di precisione ...