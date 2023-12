Sonego-Zverev oggi in tv | orario | canale e diretta streaming United Cup 2024

(Di sabato 30 dicembre 2023) A che ora e come seguire il secondo incontro di singolare di Italia-Germania tra Lorenzoe Alexander, match valevole per la fase a gironi dellaCup. Entrambi si presentano in buona fiducia a questo loro esordio stagionale. Il torinese ha appena vinto da protagonista la seconda Coppa Davis della storia dell’Italia mentre il tedesco è rientrato su livelli altissimi nel 2023 dopo aver recuperato dall’infortunio alla caviglia patito nel 2022 sulla terra battuta del Roland Garros. I favori del pronostico premiano, che si trova in vantaggio per 2-0 nel bilancio degli scontri diretti (4-0 il computo dei set). La stessa superficie molto rapida sembra premiare le caratteristiche tecniche del bombardiere teutonico., tuttavia, negli ultimi anni ha ...

