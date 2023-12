Slittino | Felderer | Hofer e Rieder-Kainzwaldner si aggiudicano i titoli italiani a Oberhof

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’ultimo appuntamento dell’anno solare per loazzurro su pista artificiale è andato in archivio con l’assegnazione deinazionali sul budello di, in Germania. I CampionatiAssoluti 2023 hanno dovuto però fare i conti con la pesante assenza di Dominik Fischnaller, leader del movimento tricolore e vincitore dell’ultima Coppa del Mondo. Nel singolo maschile ha approfittato al meglio della situazione Leon, che si è imposto nettamente sulle due manche firmando un crono di 1’27?728 e rifilando distacchi pesantissimi agli inseguitori. Podio completato da Alex Gufler, argento a 1?459 dalla testa, e da Lukas Peccei, bronzo a 1?565 dal vincitore della competizione. Nel singolo femminile, in contumacia di Sandra Robatscher (che non ha partecipato a titolo precauzionale ma ...

