Slittino | Campionati Italiani | ad Oberhof vittorie per Felderer | Hofer e per la coppia Rieder-Kainzwaldner

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) A seguito del perdurare della mancanza del budello ghiacciato in Italia, idisono andati in scena nuovamente all’estero, questa volta ad, in Germania. Nel singolo maschile, dove era assente Dominik Fischnaller, il titolo è andato a Leoncon il tempo di 1’27?728 davanti ad Alex Gufler, staccato di 1?459, terza posizione per Lukas Peccei a 1?565. Nel singolo Femminile il successo è andato a Verenain 1’26?147 davanti a Nina Zoeggeler per 370 millesimi, terza Annalena Huber a 7?692. Infine nel doppio maschile vittoria per E.in 1’24?607 su Nagler/Malleier, in ritardo di 568 millesimi, terzo posto per L./Gufler a 840, al via era presente anche l’equipaggio ...