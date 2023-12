Slittino | ad Oberhof vittorie per Felderer | Hofer e per la coppia Rieder-Kainzwaldner

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di gare in terra tedesca, dove adsulla neve e sulle piste si stanno alternando le gare dei vari sport invernali per la quarta tappa del CdM. Tra questi, vi è stata anche la gara di sltittino per cui si sono rintracciati i vincitori per ogni categoria, dalla maschile alla femminile, passando per il doppio. Nel singolo maschile, dove era assente Dominik Fischnaller, il titolo è andato a Leon(CS Carabinieri) con il tempo di 1’27?728 davanti ad Alex Gufler (CS Carabinieri), staccato di 1?459, terza posizione per Lukas Peccei (U.S.A. La Valle) a 1?565. Nel singolo Femminile (dove Sandra Robatscher non ha preso il via a titolo precauzionale ma sarà presente settimana prossima in Coppa del mondo) il successo è andato a Verena(CS Esercito) in 1’26?147 davanti a Nina Zoeggeler (CS Carabinieri) per 370 millesimi, ...