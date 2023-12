SKY | Mazzocchi vuole solo il Napoli | accordo vicino con la Salernitana

Il Napoli lavora sul mercato per trovare rinforzi in difesa e centrocampo: Mazzocchi , Faraoni e Samardzic sono i principali obiettivi per ... (napolipiu)

Calciomercato Napoli - Pasqualepuò essere il primo acquisto in difesa per il mercato di riparazione del Napoli di Mazzarri. Secondo quanto riportato dai colleghi dicon Gianluca Di Marzio , nella giornata odierna ci ...Probabile formazione Salernitana (4 - 3 - 2 - 1): Costil,, Fazio, Pirola, Bradaric, ... Verona - Salernitana è in diretta esclusiva su DAZN, non sarà quindi possibile vederla suSport. ...Calciomercato Napoli - Pasquale Mazzocchi può essere il primo acquisto in difesa per il mercato di riparazione del Napoli di Mazzarri. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky con Gianluca Di Marz ...Il Verona ha vinto solo uno dei quattro confronti con la Salernitana in Serie A, il più recente (1-0 con gol di Cyril Ngonge il 13 febbraio 2023); in precedenza i veneti avevano ottenuto un solo punto ...