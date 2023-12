Sky Cinema e NOW | Quando | Sabato 30 Dicembre 2023

(Di sabato 30 dicembre 2023)30A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky- Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti. La serata su Sky continua con una varietà di film interessanti. Su SkyUno HD (canale 301) alle 21:15, "", un film di Walter Veltroni con Neri Marcorè e Valeria Solarino, racconta la storia di un uomo che entra in coma ai funerali di Berlinguer nel 1984 e si risveglia dopo 31 anni, vivendo una nuova rinascita. Alle 21:15 su SkyDue HD (canale 302), "Arrival" diretto da Denis Villeneuve e interpretato da Amy Adams e Jeremy Renner, è un intrigante film di fantascienza vincitore di un Oscar. Una linguista è ...

In questa gallery alcuni dei ruoli migliori di Gabriella Pession, sia alche in tv Gabriella Pession, 45 anni, è tra le attrici italiane più talentuose e amate Tra i suoi primi ruoli, quello ...... al posto nostro, che pure sto Natale approfondimento Vacanze di Natale (1983), le curiosità sul film dei fratelli Vanzina FOTOGALLERY ©Webphoto Continua gallery %s Foto rimanentiVacanze di ...Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 18a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 m ...Il 2023 su Sky si è chiuso col botto, con un nuovo record di spettatori medi e contatti unici stabilito in questi giorni.