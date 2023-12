Sì | il mondo ha dei guai | ma nel 2023 ci sono state anche belle notizie Eccole

Le loro foreste, le più belle del, esistono da milioni di anni, ma in Libano sono rimasti il due per centocedri e in California il tre per cento delle sequoie. Forse si possono ......preoccupazione anche per l'avanzata dell'intelligenza artificiale (32M) e i suoi effetti sul... sono i prezzi (834K) a essere al centro del dibattito, le bollette (450K), ma anche il costo...Con la fine dell'anno si sta completando anche la deposizione delle dichiarazioni dei redditi del 2023 da parte di parlamentari, leader di partito ed esponenti di governo e opposizione, che svela i ...«Questa vicenda inizia a diventare una tempesta politica», osserva Yigal Carmon, ex consigliere per l’antiterrorismo dei premier Yitzhak Rabin e Yitzhak ... salvare le comunità ancora in pericolo nel ...