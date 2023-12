Si ferisce con petardi illegali | denunciato il venditore

(Di sabato 30 dicembre 2023) Continua, incessante, l’impegno di tutti i carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, teso a rendere più “sicure” le festività natalizie dei cittadini della provincia ionica. In particolare, come già successo nei giorni scorsi, i militari dell’Arma hanno continuato ad effettuare controlli alla ricerca di artifizi pirotecnici illegalmente detenuti, cercando al contempo di incrementare la presenza sul territorio in un periodo dell’anno in cui ci si dedica allo shopping ed al tempo libero. Nella tarda serata del 27 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Statte hanno effettuato un intervento in una zona centrale della cittadina, dove un giovane, maneggiando alcuniartigianali, si era procurato delle importanti lesioni. Mentre i sanitari lo soccorrevano, trasportandolo presso il Reparto di Chirurgia plastica e ricostruttiva del Policlinico di Bari, gli ...

...incidente il pianista sie Mélodie rischia di perdere il lavoro. L'unica soluzione è trovare. Su Rai 4 dalle 21.10 La Unidad. L'appartamento di Marcos viene preso di mira mentre èKala, ...... affetto da una patologia psichiatrica e sottoposto a terapie non sempre efficaci: poco più di due settimane fa, infatti, colpìviolenza tutti coloro che gli capitarono accanto,l'apparente ...I militari stavano per notificare l'aggravio delle misure cautelari, dopo che l'uomo aveva aggredito in casa un parente ...Famiglia distrutta in Puglia. Sono molto gravi le condizioni della donna di 37 anni rimasta ferita ieri sera sulla strada provinciale tra Trani e Corato in un incidente in cui hanno perso ...