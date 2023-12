Serracchiani-Bonelli | gogna e vergogna | usano Verdini per colpire Salvini

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) Cosa c'entra il parlamento con un'inchiesta giudiziaria appena iniziata, che per di più non vede indagato nessun parlamentare e nessun esponente di governo? In un Paese con un'opposizione normale, zero. Per quei due motivi, innanzitutto. C'è la presunzione d'innocenza scolpita nella Costituzione: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». E nell'inchiesta sulla presunta corruzione degli appalti Anas le condanne definitive, se mai ci saranno, sono ben lontane: siamo ancora alle misure cautelari, tutto deve iniziare, non si sa chi andrà a giudizio e chino, figuriamoci il resto. Quanto alle intercettazioni ritagliate e commentate ad hoc, prima dalle procure e poi dai giornali, al momento non provano nulla. Sproloqui di personaggi che millantano conoscenze in alto e la capacità di influenzare nomine e appalti sui quali in realtà non toccano palla, per dire, se ...