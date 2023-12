Serpente letale in campo | terrore per Thiem | accade di tutto | Video

(Di sabato 30 dicembre 2023) L'ex campione degli US Open Dominicha avuto uno scontro con uno dei serpenti più velenosi d'Australia durante una partita di qualificazione al Brisbane International. L'ex numero 3 del mondo ha battuto il ventenne australiano James McCabe per 2-6, 7-6 (4), 6-4 in una partita di qualificazione al primo turno. Il match è stato sospeso per qualche minuto quando i tifosi a bordohanno avvistato un. Il personale di sicurezza è arrivato rapidamente, ma l'arbitro ha dovuto interrompere il gioco mentre ilscivolava sultra lo shock dei giocatori e dei tifosi. Il, identificato come un "marrone" di 50 centimetri, uno dei rettili più mortali d'Australia, è stato presto rimosso in modo sicuro consentendo la ripresa del gioco. ...

Il, identificato come un 'marrone' di 50 centimetri, uno dei rettili più mortali d'Australia, è stato presto rimosso in modo sicuro consentendo la ripresa del gioco.