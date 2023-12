SerieA | l’Atalanta batte il Lecce e scavalca il Napoli in classifica

(Di sabato 30 dicembre 2023)ile spinge i campioni d’Italia all’ottavo posto Alè bastato un gol di Lookman al 58? perre ilre ilin. Gli orobici sono adesso settimi con un punto di vantaggio sui partenopei. Ilha ben figurato ed è andato vicinissimo al gol almeno in due occasioni, entrambe con Krstovic. Il gol che ha regalato i 3 punti ai bergamaschi è nato da una giocata di Scamacca che ha appoggiato il pallone a Lookman al limite dell’area. Il nigeriano ha finto il tiro e poi ha messo il pallone nell’angolino incrociando la conclusione, niente da fare per il portiere salentino.non ha schierato Scalvini infortunatosi durante il ...

'ultima emozione del match arriva al 44', con Falcone che nega ancora il tris all'Inter, questa ... Leggi anche Frosinone - Juventus 1 - 2, bianconeri restano in scia all'Inter Bologna -1 - 0,...... non è nelle migliori condizioni fisiche possibili ma quando ha'... Gasperini (all.) 6.5 : gara gagliarda della suache ...ANDIAMOOO!!! GET IN THEEEERE!!! @Plus500 - #AtalantaRoma #...