Serie | risultati oggi e classifica | la Juventus batte la Roma e avvicina l’Inter Il Milan torna a vincere | cade il Bologna

(Di sabato 30 dicembre 2023) Laha accorciato le distanze nei confronti dele la lotta per lo scudetto si fa più calda che mai al termine della 18ma giornata diA. I bianconeri hanno infatti sconfitto laper 1-0: il sigillo di Rabiot al 47?, su invito di Vlahovic, ha mandato in visibilio l’Allianz Stadium e ha permesso agli uomini di Max Allegri di portarsi a -2 dai nerazzurri in testa allagenerale. Ila sorridere dopo il pareggio contro la Salernitana, ha sconfitto il Sassuolo per 1-0 (decisivo Pulisic al 59?) e conserva il terzo posto con tre punti di vantaggio sulla Fiorentina. Ilè invece crollato nella tana dell’Udinese: secco 3-0 (doppietta di Payero intervallata dal gol di Lucca) e stop per i felsinei dopo tre ...

DELLA 17a GIORNATA DEL CAMPIONATO DIA2 GIRONE ROSSO E LA NUOVA CLASSIFICA CRONACA E COMMENTO RivieraBanca Rimini chiude il suo 2023 sul campo dell'Umana Chiusi, nella gara valida ......dopo un'estate ed un mercato che avevano alimentato un entusiasmo poi spento dae ... Appena 3 le reti realizzate sino ad oggi inA (più uno in Champions), troppo poche per chi è stato ...Fiorentina-Torino: Terza vittoria consecutiva per 1-0 della Fiorentina che grazie al gol di Ranieri si porta al quarto posto in classifica. La squadra di Juric invece chiude il 2023 in decima ...Quattordicesima giornata del campionato di serie A 2023-24 fissata al 29 dicembre, con l'anticipo tra Varese e Reggio Emilia, e il giorno 30 con la disputa delle altre gare in programma. La Germani ...