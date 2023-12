Serie A1 basket 2023 2024 | a spasso la Virtus Bologna | vincono Napoli e Scafati

(Di sabato 30 dicembre 2023) Terminate le sfide di sabato 30 dicembre valide per la 14esima giornata diA1 die laed escono sconfitte Tortona, Trento e Pesaro.-Tortona 81-76: Gli ospiti partono bene nella prima parte di gara e alla pausa dopo il secondo quarto chiudono sul 32-35. Il match è terminato con una rimonta mancata di Tortona, che nel finale esaurisce le forze e perde per 81-76, dopo aver siglato tre triple consecutive.-Trento 75-62: La sfida si è conclusa con la vittoria per la squadra di casa, che nella seconda parte di gara sfodera le sue migliori armi e conclude sul punteggio di 75-62....

2023 - 2024A2 Girone Rosso Tabellino partita Orzinuovi - Fortitudo Bologna Squadra in casa Orzinuovi Squadra avversaria Fortitudo Bologna La Flats Service Fortitudo Bologna di Coach ...RivieraBancaRimini: Justin Johnson 21 (9/14, 1/2), Simon Anumba 21 (7/9, 1/3), Giovanni ... I RISULTATI DELLA 17a GIORNATA DEL CAMPIONATO DIA2 GIRONE ROSSO E LA NUOVA CLASSIFICA CRONACA E ...BASKET, SERIE A - La Segafredo Virtus Bologna chiude il 2023 con un'altra vittoria per 83-66 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro e tiene il passo di Venezia e Brescia, al comando con 22 punti, due in ...Un colpo di quelli pesantissimi in chiave-salvezza per l’Estra Pistoia Basket 2000 che, per la prima volta nella storia, espugna il PalaVerde di Treviso superando la Nutribullet per 86-89 ...