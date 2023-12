Serie A | Juventus - Roma 1 - 0

I bianconeri si aggiudicano il big match e sono a 2 punti dalla capolista Labatte la Roma per 1 - 0 oggi, 30 dicembre, nel match in calendario per la 18esima giornata dellaA 2023 - 2024. I bianconeri si impongono con il gol di Rabiot, a segno al 47'. La ...22.40 Calcio,A:- Roma 1 - 0 Labatte 1 - 0 la Roma allo Stadium e rosicchia 2 punti all'Inter, ora a +2. Per Allegri,13° risultato utile di fila. I giallorossi non danno continuità alla ...È una bella Juventus quella che ha battuto la Roma nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A. All'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri si sono imposti 1-0 grazie al gol di Adrien Rabiot ...La Juventus supera la Roma nell’ultima partita del 2023 e si porta a -2 dall’Inter capolista. A decidere la sfida dello Stadium è Rabiot, su assist di un rinato Vlahovic. Le pagelle di tutti i ...