Serie A | al Milan basta Pulisic | Sassuolo ko Le pagelle

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ilritrova il successo in campionato battendo 1-0 il. Una vittoria d’oro per Stefano Pioli. Per i neroverdi ancora uno stop. Ilchiude il suo 2023 con una vittoria. La rete diall’ora di gioco consente ai rossoneri di avere la meglio sulin una sfida molto delicata. Il gol di– Notizie.com – © LapresseUna vittoria che permette ai rossoneri di ritrovare il successo e riprendersi il terzo posto solitario. Per il, invece, un nuovo stop ed ora la vittoria manca da oltre un mese. Dionisi ritorna a rischio? Il tabellino e leLauriente affrontato da Calabria – Notizie.com – © Lapresse1-0 Marcatori: ...

