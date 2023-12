Seriate | 370 mila euro in lavori pubblici | nuovi giochi nei parchi e manutenzione delle piste ciclabili

Leggi su bergamonews

(Di sabato 30 dicembre 2023). Per iil 2023 si chiude con diversi progetti pronti a partire nell’imminente nuovo anno. Diversi gli ambiti di intervento che riguardano la sicurezza viabilistica, il decoro urbanoaree verdi, l’abbattimentobarriere architettoniche, lastraordinariaciclopedonali, per un importo complessivo di circa 370. “Fine anno è tempo di bilanci e di risorse da impegnare per programmare idel 2024 – dichiara l’Assessore aiDimitri Donati -. Se nel 2023 si è lavorato molto per predisporre i progetti definitivi – esecutivi finanziati dal PNRR, che riguardano principalmente l’edilizia ...