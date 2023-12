Sequestrati i botti illegali a Palermo | 2 | 7 tonnellate nelle mani della Finanza

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nei giorni scorsi la Guardia didiha sequestrato in diversi interventi su tutto il territorio provinciale circa 1,2 milioni di artifizi pirotecnici per un peso complessivo pari a oltre 2,7. In particolare, l'attività delle Fiamme Gialle è stata orientata al riscontro dei requisiti di sicurezza (mediante la verifica delle corrette modalità di stoccaggio) e delle autorizzazioni alla detenzione e commercializzazione dei citati articoli, all'individuazione delle fonti di approvvigionamento, tramite controllo ai corrieri postali e presso i depositi di smistamento e, infine, al contrasto alla minuta vendita tramite bancarelle abusive. I titolari delle attività commerciali sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per commercio abusivo di materiale esplodente e per violazioni alla normativa antincendio e alla ...